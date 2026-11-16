شعار محوری هفته بسیج در سال ۱۴۰۵ در اجتماع یک‌شنبه شب، ۲۴ آبان مردم میدان‌دار در میدان شهدای تهران با نام «بسیج، جان فدای ایران، امید مستضعفان» اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آئین رونمایی از شعار محوری، روزشمار و سرود هفته بسیج سال ۱۴۰۵، یکشنبه ۲۴ آبان‌ همزمان با اجتماع مردم در دویست‌وشصتمین شب حضور در میدان، با حضور سردار علی مقواساز، معاون فرهنگی بسیج مستضعفین و حجت‌الاسلام رضایی، نماینده ولی‌فقیه در بسیج مستضعفین در میدان شهدای تهران برگزار شد.

در این مراسم، گروه سرود «نسیم رضوان» پسران و گروه «مهر سوگند» دختران، سرود هفته بسیج را اجرا کردند. این برنامه نخستین برنامه رسمی هفته بسیج در سال ۱۴۰۵ بود.

حجت‌الاسلام رضایی، نماینده ولی‌فقیه در بسیج مستضعفین، در این مراسم با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه اظهار کرد: ملت ایران با آموزه‌های اهل‌بیت (ع) و مکتب امامین انقلاب تربیت شده‌اند و همین اعتقادات و باور‌ها موجب شده است که در مسیر انقلاب و نظام پایدار بمانند.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) درباره جایگاه ملت ایران گفت: امام راحل معتقد بودند، ملت ایران از ملت عصر پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و امام حسین (ع) نیز عزیزتر هستند؛ چرا که در دوران پیامبر، ایشان مردم را به حضور در میدان دعوت می‌کردند، اما در دوران انقلاب، پدر و پسر برای حضور در میدان و دفاع از کشور پیش‌قدم می‌شوند.

نماینده ولی‌فقیه در بسیج مستضعفین با بیان اینکه ملت ایران از ابتدای انقلاب همواره آماده فداکاری بوده‌اند، گفت: بسیجی به معنای کسی است که بدون منت برای نظام، کشور، ناموس و ارزش‌های الهی خود در میدان حاضر می‌شود و از منافع شخصی‌اش برای دفاع از آرمان‌هایش می‌گذرد.

وی با اشاره به تهدید‌های دشمنان علیه ایران تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد رعب و وحشت، مردم را از میدان خارج کند، اما ملتی که خود را جان‌فدای انقلاب و کشور می‌داند، با تهدید عقب‌نشینی نمی‌کند. این ملت بیش از ۴۷ سال است که ایستادگی کرده و در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز پایبندی خود به نظام و انقلاب را نشان داده است.

رضایی با اشاره به همبستگی مردم و گروه‌های مختلف سیاسی در دفاع از ایران اظهار کرد: وقتی پای ایران به میان می‌آید، همه گروه‌ها و جریان‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. پرچم جمهوری اسلامی و پرچم سرخ یا لثارات‌الحسین نیز نماد ایستادگی و مطالبه خون‌خواهی شهدای کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عنوان هفته بسیج امسال گفت: شعار امسال «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان عالم» است؛ شعاری که نشان می‌دهد ملت ایران هم جان‌فدای نظام، انقلاب، خاک و کشور خود هستند و هم امیدی برای مستضعفان و محرومان جهان به شمار می‌روند.

نماینده ولی‌فقیه در بسیج مستضعفین همچنین با اشاره به سابقه تاریخی بسیج خاطرنشان کرد: پیشینه بسیج را نباید تنها به سال ۱۳۵۸ و فرمان امام خمینی (ره) برای تشکیل بسیج مستضعفین محدود کرد؛ روحیه بسیجی از زمان پیامبران الهی و در ایستادگی پیروان حضرت موسی (ع) و حضرت ابراهیم (ع) در برابر ظلم و همچنین همراهی یاران پیامبر اسلام (ص) وجود داشته است.

در پایان این مراسم، از شعار محوری هفته بسیج سال ۱۴۰۵ با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» با حضور خانواده شهدا رونمایی شد.