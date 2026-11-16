اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در بازدید از کاروانسرای تاریخی پاسنگان، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های گردشگری این بنا و اهمیت سامان‌دهی و حفاظت از میراث فرهنگی استان جهت توسعه گردشگری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، به همراه بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، از کاروانسرای تاریخی پاسنگان بازدید و در جریان آخرین وضعیت این بنا قرار گرفتند.

در این بازدید، ظرفیت‌های گردشگری این مجموعه و همچنین روند حفاظت، مرمت و سامان‌دهی آن مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت توسعه گردشگری از طریق حفظ و بهره‌برداری از بنا‌های تاریخی تأکید شد.

کاروانسرای پاسنگان، متعلق به اوایل قرن ۱۳ هجری قمری و دوره صفویه است، که در بخش مرکزی شهرستان قم و در نزدیکی روستای زنبورک واقع شده است.



این بنا در حدود ۲۰ کیلومتری شهر قم در محور جاده قدیم قم - کاشان قرار دارد، از سال ۱۳۲۱ هجری خورشیدی با شماره ثبت ۳۵۷، به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.