فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به اهداف فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی طرح کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید گفت: این طرح علاوه بر ترویج فرهنگ درختکاری و توجه به محیط زیست، پیام مقاومت، ایستادگی و پایداری ملت ایران در جنگ رمضان را به نسل‌های آینده منتقل می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار حسن‌زاده در پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در مدارس، بوستان‌ها و میادین پایتخت افزود: بوستان‌های مقاومت که در قالب این طرح ایجاد می‌شوند، در سال‌های آینده یادآور ایستادگی ملت ایران خواهند بود و این فرهنگ را از نسلی به نسل دیگر منتقل خواهند کرد.

وی با اشاره به محل‌های اجرای این طرح گفت: نهال‌ها در مدارس، بوستان‌ها، ادارات، کارخانه‌ها، وزارتخانه‌ها، بیمارستان‌ها، گلزار‌های شهدا، میادین و محل اجتماعات شبانه مردم کاشته می‌شوند تا این پیام در نقاط مختلف کشور ماندگار شود.

فرمانده سپاه تهران بزرگ، کاهش آلودگی هوا، توسعه فضای سبز و گسترش فرهنگ درختکاری را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و افزود: در کنار آثار زیست‌محیطی، آنچه اهمیت دارد ماندگاری پیام مقاومت و پایداری ملت ایران در بستر این حرکت فرهنگی و اجتماعی است.

سردار حسن‌زاده با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد گسست نسلی و کمرنگ کردن هویت خانواده گفت: در این طرح، هر خانواده می‌تواند به یاد پدر، پدربزرگ، فرزندان، نوزادان و دیگر اعضای خانواده، نهالی بکارد تا این حرکت به پیوندی میان نسل‌های مختلف تبدیل شود.

وی تأکید کرد: کاشت این نهال‌ها فرصتی است تا یاد و نام اعضای خانواده و فرهنگ ایستادگی و مقاومت، در کنار هم به نسل‌های بعد منتقل شود.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به زمان اجرای این طرح گفت: فرایند کاشت نهال‌ها از ۲۵ آبان آغاز می‌شود و تا روز درختکاری ادامه خواهد داشت. این برنامه در قالب یک دوره ۱۱۰ روزه و با محوریت دوشنبه‌های نهال امید اجرا می‌شود و مدارس، بوستان‌ها، حاشیه شهرها، ارتفاعات، میادین و محل اجتماعات مردمی از جمله نقاط اجرای آن خواهد بود. وی افزود: در این مدت، بوستان‌های مقاومت در نقاط مختلف استان تهران شکل می‌گیرند.