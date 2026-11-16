به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،الیاس‌پور افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود و برنامه‌های توسعه‌ای، انتظار می‌رود روند افزایشی تولید در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بیش از ۲۶ هزار تن انواع آبزیان در استان تولید و روانه بازار مصرف شود.

الیاس‌پور عنوان کرد: منابع آبی استان از جمله سدها، چشمه‌ها و همچنین استخر‌های ذخیره آب کشاورزی، فرصت مناسبی برای افزایش تولید و توسعه فعالیت‌های شیلاتی فراهم کرده‌اند.

وی استفاده دومنظوره از استخر‌های ذخیره آب کشاورزی و بهره‌برداری اصولی از منابع آبی را از راهکار‌های توسعه این بخش دانست و گفت: با مدیریت بهینه و استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها، امکان دو برابر کردن تولید فعلی و دستیابی به ظرفیت تولید سالانه ۵۰ هزار تن انواع آبزیان در استان وجود دارد.