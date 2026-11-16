به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در حاشیه این مراسم گفت: کتاب ناگفته‌های شوش تلاشی ماندگار برای ثبت تاریخ شفاهی و تجربه‌های میدانی در یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی خاورمیانه است.

محمد جوروند افزود: کتاب ناگفته‌های شوش، کتابی بسیار مهم در حوزه‌های باستان شناسی، تاریخی و جغرافیایی شهر تاریخی شوش است که می‌تواند پیونددهنده نسل جوان با گذشته، حال و آینده شهر جهانی شوش باشد.

کتاب ناگفته‌های شوش روایتگر خاطرات و مشاهدات آقای اکبری از سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۶۱ و بخشی از تاریخ کاوش‌های باستان‌شناسی این شهر کهن است.

اکبری که متولد ۱۳۱۱ است، نخستین جلد از کتاب خاطرات خود را به سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۴۶ شروع فعالیت هیات باستان شناسی فرانسوی به سرپرستی گریشمن در شوش اختصاص داده است. جلد دوم این مجموعه خاطرات نویسنده از سال ۱۳۴۶ آغاز فعالیت ژان پرو به عنوان سرپرست هیات باستان شناسی فرانسوی در شوش تا سال ۱۳۶۱ است و جلد سوم این کتاب نیز از سال ۱۳۶۱ تا دوره بازنشستگی اکبری اختصاص دارد.