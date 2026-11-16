سرشماری‌ که برای نخستین‌بار در کشور و استان زنجان به صورت ثبتی‌مبنا و با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی اجرا می‌شود و تا ۳۰ آبان‌ماه ادامه دارد.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن در زنجان به ۹۲ درصد رسید

سرشماری عمومی نفوس و مسکن در زنجان به ۹۲ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ چند روز تا پایان مهلت سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ باقی مانده است و بیش از ۹۰ درصد اطلاعات خانوارها تاکنون ثبت شده است.

سرشماری‌ که برای نخستین‌بار در کشور و استان به صورت ثبتی‌مبنا و با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی اجرا می‌شود و تا ۳۰ آبان‌ماه ادامه دارد.

دستیابی به آمار دقیق جمعیتی و مسکن، ابزار اساسی برای شناخت وضعیت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع در ۱۰ سال آینده خواهد.