دور رفت مسابقات هندبال لیگ آینده‌سازان کشور از روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه با حضور ۶ تیم و به میزبانی سنندج آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این رقابت‌ها با حضور تیم‌های کردستان، پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب، زنجان، آذربایجان غربی، لرستان و نصرت ایلام در خانه هندبال سنندج برگزار خواهد شد.

تیم کردستان در نخستین دیدار خود روز دوشنبه به مصاف پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب می‌رود و در ادامه با تیم‌های زنجان، آذربایجان غربی، لرستان و نصرت ایلام رقابت می‌کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، دیدار‌های تیم کردستان از دوشنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۷ و روز جمعه ساعت ۱۲ برگزار می‌شود.