مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل از آغاز ثبت نام طرح ملی «طراوت» مساجد استان خبر داد و گفت: این طرح با محوریت چهار رکن نهاد خانواده، محله، مسجد و مدرسه اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمدرضا توانا مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان با بیان اینکه طرح ملی «طراوت» گامی مهم برای استعدادیابی نوجوانان و پیوند نهاد خانواده، محله، مسجد و مدرسه است، افزود: احساس هویت نوجوانان و تعلق خاطر آنان به محله برای ساختن محیط زندگی بهتر از جمله اهداف اجرای این طرح است.

وی اظهار کرد: در این طرح برای تقویت روحیه امید و خودباوری در نوجوانان و خانواده‌ها، ترویج فرهنگ سالم و پرنشاط، تقویت بنیه اعتقادی، اخلاقی و رفتاری برنامه‌های متنوع و مختلفی با استفاده از ابزار‌های هنری اجرا می‌شود تا در مسیر کشف، پرورش و جهت دهی استعداد‌های نسل نوجوان گام‌های مهمی برداشته شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های این طرح بیان کرد: طرح طراوت خانواده بنیان، محله محور، مسجد پایه بوده و با مشارکت مدارس اجرا می‌شود و تمام اعضای خانواده به نحوی مرتبط و برای هر محله متناسب با مختصات آن برنامه‌ریزی و از ظرفیت مساجد و نیروی انسانی مدارس برای اجرا و اطلاع رسانی استفاده می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل اضافه کرد: طرح ملی «طراوت» نوجوانان ۱۰ تا ۱۸ سال، اعضای خانواده آنها و اهالی محله را زیرپوشش قرار می‌دهد.

توانا ادامه داد: نوجوانان پس از ثبت‌نام علاوه بر شرکت در کلاس‌ها، به صورت داوطلبانه و جهادی در اجرای برنامه‌های مسجد همکاری می‌کنند، هر نوجوان به مدت یک سال در رویداد شرکت می‌کند و باید حداقل ۲ ساعت در هفته در کلاس‌ها و ۲ ساعت نیز برای همکاری در برنامه‌های جنبی مسجد حضور یابد.

وی فرآیند اجرای طرح را در هفت مرحله استعدادیابی، آموزش، هدایت، تولید، رقابت، عرصه اجرا برای مردم و نظارت و ارزیابی ذکر کرد و گفت: رشته‌های عمومی شامل روخوانی و روانخوانی قرآن، مباحث اعتقادی، حلقه کتابخوانی، مهارت‌های زندگی، آموزش شهروندی و پدافند غیرعامل و رشته‌های تخصصی نیز شامل تجوید و صوت و لحن، نمایش و تئاتر، سرود، هنر‌های تجسمی، نرم‌افزار‌های تخصصی، هوش مصنوعی، اجرا و گویندگی، خبرنگاری، داستان نویسی، مهارت‌های کسب و کار و سواد رسانه‌ای است.

وی افزود: در مناسبت‌های ملی و مذهبی از جمله روز نوجوان، روز دانش‌آموز، دهه فجر، اربعین حسینی و اعتکاف نوجوانان برنامه‌های متنوعی برگزار می‌شود و طرح‌های جنبی ورزشی، استخر، اردو‌های درون شهری و برون شهری و مسابقات «جوانمرد محله» ویژه پسران و «کدبانو» دختران نیز در نظر گرفته شده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل اظهار کرد: کانون‌های مجری وظیفه فراخوان، شناسایی و ساماندهی شبکه نوجوانان مسجدی، تشکیل پرونده برای هر خانواده و ثبت گزارش برنامه‌ها در سامانه بچه‌های مسجد را بر عهده دارند و شورای طراوت متشکل از سه تا پنج نوجوان نیز مسئولیت هماهنگی نوجوانان، شناخت ظرفیت‌های محلی و همکاری با واحد رسانه را بر عهده می‌گیرد.