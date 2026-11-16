برخی مقامات افغانستان از دعوت نشدن کشورشان به سی‌امین نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در اسلام‌آباد به شدت انتقاد کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ این نشست دو روزه بدون حضور نماینده‌ای از افغانستان در اسلام آباد در حال برگزاری است. بر اساس این گزارش ذاکر جلالی از مقامات ارشد وزارت خارجه افغانستان ضمن تأیید ضمنی عدم دریافت دعوت‌نامه از تصمیم اسلام‌آباد انتقاد کرد.

ذاکر جلالی تأکید کرد: تصور هرگونه یکپارچگی منطقه‌ای معنادار بدون حضور افغانستان «خیال خام» است.

این مقام وزارت خارجه افغانستان با اشاره به مشارکت قبلی این گروه در نشست اکو در جمهوری آذربایجان اعلام کرد: هیئت افغانستان در نشست آینده این سازمان که ماه آینده (دسامبر) در تهران برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد.

پاکستان از افغانستان برای شرکت در این اجلاس دعوت نکرده است با این حال در تصاویر منتشر شده از سالن اجلاس پرچم سه‌رنگ پیشین افغانستان در کنار پرچم سایر کشور‌های عضو دیده می‌شود.

این نشست دو روزه با هدف بررسی راهکار‌های گسترش تجارت منطقه‌ای، ترانزیت انرژی و اتصال آسیای مرکزی به بازار‌های جهانی برگزار می‌شود.

پاکستان در این نشست ریاست دوره‌ای شورای وزیران اکو را از قزاقستان تحویل گرفت و مدیریت اجلاس را بر عهده دارد.