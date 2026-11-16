در مراسم آیین پاسداشت حامیان دانشگاه فردوسی مشهد، پیام وزیر علوم تحقیقات و فناوری، قرائت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی خطاب به عبدالرضا جوان جعفری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با قدردانی از ۲۷ سال همراهی نیک اندیشان با این دانشگاه مشارکت آنان را جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت پذیری اجتماعی نوع دوستی و باور به قدرت سازنده علم دانست.

حسین سیمایی صراف در این پیام تأکید کرد: دانشگاه برای پیشرفت و ایفای رسالت تاریخی خود افزون بر توان علمی به سرمایه ارزشمند اعتماد مشارکت و همراهی انسان‌هایی نیاز دارد که توسعه علم و آگاهی را زیربنای پیشرفت جامعه می‌دانند.

وی با اشاره به جایگاه بنیاد حامیان دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نخستین نهاد نیکوکاری دانشگاهی در آموزش عالی کشور خاطرنشان کرد: این بنیاد با برخورداری از رویکردی هدفمند برنامه ریزی مؤثر و عملکردی شایسته جایگاهی برجسته در توسعه فرهنگ نیکوکاری و جلب مشارکت‌های مردمی در آموزش عالی یافته است.

در بخشی دیگیری از پیام وزیر علوم آمده است: دستاورد‌های این بنیاد نه تنها در پیشبرد اهداف و برنامه‌های دانشگاه فردوسی مشهد مؤثر بوده بلکه به الگویی الهام بخش برای سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تبدیل شده است.

سیمایی صراف همچنین این جایگاه را نشان دهنده ظرفیت دانشگاه فردوسی مشهد در پیشگامی و جریان سازی در عرصه مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها دانست و از تلاش‌های مدیریت دانشگاه و تمامی حامیان نیک اندیش آن قدردانی کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همدلی و گسترش فرهنگ مشارکت و نیکوکاری علمی، زمینه شکوفایی بیشتر دانشگاه فردوسی مشهد و نقش آفرینی مؤثرتر آن در توسعه علمی فرهنگی و اجتماعی کشور فراهم شود.

رونمایی از کتاب در مسیر نیکوکاری؛ روایت اقدامات خیران در این دانشگاه، از دیگر بخش‌های این مراسم بود.