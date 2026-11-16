طبق زمانبدی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ سرپرستان با انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ امروز واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس اعلام روابط عمومی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ طبق زمان‌بندی اعلام شده، امروز دوشنبه ۲۵ آبان، کالابرگ خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، شارژ شد و سرپرستان خانوار می توانند با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد اعتبار یک میلیون تومانی خود را استفاده کنند.

کالابرگ گروه سوم مشمولان شامل خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها 7، 8 و 9 است روز پنجم آذر شارژ خواهد شد.

فرآیند شارژ کالابرگ خانواده‌ها طبق برنامه منظم ماهانه در حال اجراست. هموطنان توجه داشته باشند یک ماه فرصت دارند از اعتبار کالابرگ آبان ماه خود استفاده کنند و اعتبار کالابرگ به ماه های آینده موکول نخواهد شد. بنابراین، مشمولان باید در این بازه زمانی مشخص، نسبت به خرید کالا‌های اساسی در فروشگاه‌های منتخب اقدام کنند تا از بازگشت یا سوخت شدن اعتبار جلوگیری شود.