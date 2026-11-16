اعضای باندی که به سرکردگی یک زن از منازل، مغازه‌ها، خودرو‌ها و انبار‌های فولادشهر سرقت می‌کردند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد در فولادشهر، مأموران کلانتری‌های ۱۸ و ۱۹ اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ اسماعیل پریشانی افزود: متهمان در تحقیقات به بیش از ۱۰۰ فقره سرقت از منازل، مغازه‌ها، انبارها، اماکن خصوصی، ساختمان‌های در حال ساخت و داخل خودرو‌ها اعتراف کردند.

وی از کشف مقادیری اموال مسروقه و توقیف دو خودرو و تعدادی موتورسیکلت مرتبط با فعالیت این باند خبر داد و گفت: سارقان اموال سرقتی را با قیمت ناچیز می‌فروختند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان اعتیاد به مواد مخدر را از عوامل زمینه‌ساز این سرقت‌ها دانست و از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.