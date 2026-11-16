در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش بار پرونده‌های قضایی، نشست اجرایی طرح سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور مقامات ارشد قضایی و فرماندهان سپاه و بسیج استان برگزار شد.

استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بسیج برای حل و فصل پرونده‌های قضایی

استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بسیج برای حل و فصل پرونده‌های قضایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش بار پرونده‌های قضایی، نشست اجرایی طرح سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور مقامات ارشد قضایی و فرماندهان سپاه و بسیج استان برگزار شد.



در این نشست مقرر شد از ظرفیت میانجی‌گران مردمی و سران طوایف برای حل و فصل اختلافات استفاده شود.

در نشست اجرایی «طرح سردار حاج قاسم سلیمانی» که امروز با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان‌های استان و فرماندهان سپاه و بسیج برگزار شد، بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشگیری از ورود پرونده‌ها به دادگاه‌ها تاکید شد.

رئیس کل دادگستری در این نشست با اشاره به ماهیت جنگ ترکیبی کنونی، بر نقش حمایتی سپاه در کنار دستگاه قضا تاکید کرد.



در ادامه، رئیس کل دادگستری استان با اشاره به برنامه‌های آتی، از تمرکز دستگاه قضا بر پرونده‌های معطل‌مانده خبر داد و اعلام کرد که سپاه ثارالله مسئولیت حل و فصل ۶۳۰ پرونده را در این طرح بر عهده گرفته است.

فرمانده سپاه ثارالله نیز با تاکید بر اهمیت ایجاد امیدواری در جامعه، خواستار بهره‌گیری از هیئت‌های اندیشمند و ظرفیت نواحی بسیج برای آگاهی‌بخشی قضایی شد.



همچنین در پایان این نشست، برنامه جمع‌آوری کمک برای آزادی ۳۰۰ زندانی جرائم غیرعمد تا ابتدای هفته آینده تصویب گردید.