مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از اجرای پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در مدارس، بوستان‌ها و میادین پایتخت تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مجید پارسا در مراسم آغاز این پویش در کانون سلمان فارسی، با گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ تحمیلی اخیر، گفت: این پویش با یاد شهدای والامقام آغاز شده و قرار است کاشت ۳۱۳ هزار نهال در نقاط مختلف شهر تهران، از مدارس تا بوستان‌ها و میادین، تا پایان سال اجرا شود.

وی با اشاره به مشارکت در این برنامه افزود: آغاز این حرکت در جمعی که به نام شهدا مزین شده، برای من افتخارآمیز است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به حضور مردم در میدان‌ها طی بیش از ۲۶۰ شب، ابراز امیدواری کرد و گفت: حضور و همراهی مردم نشان داده است که باید به آینده این کشور امیدوار بود؛ چراکه هر زمان ایران مورد هجمه دشمن قرار گرفته، مردم با وحدت و انسجام بیشتر در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و در برابر دشمن مقاومت کرده‌اند.