به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس آخرین اطلاعات بارش پهنه‌ای کشور، میانگین بارش استان خوزستان از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، مصادف با هفته هشتم سال آبی، به ۵۰.۳ میلی‌متر رسیده است که در مقایسه با میانگین بلندمدت این دوره (۲۶.۷ میلی‌متر)، معادل ۲۳.۶ میلی‌متر، حدود ۸۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه که در مدت مشابه سال آبی گذشته، هیچ‌گونه بارشی در سطح استان ثبت نشده بود، ادامه داد: این اختلاف بیانگر بهبود قابل‌توجه وضعیت بارشی استان در آغاز سال آبی جاری نسبت به سال گذشته است.

وی خاطر نشان کرد: بارش‌های دریافت‌شده تاکنون ۱۴.۶ درصد از میانگین بارش سالانه استان را تأمین کرده‌اند.