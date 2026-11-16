نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس در شورای اداری قمصر با انتقاد از نحوه تخصیص درآمد‌های معدنی، قوانین واگذاری معادن را فاقد عدالت و انصاف دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حسین عبدلی گفت: تمرکز درآمد‌های کلان در دست گروهی محدود، شکاف طبقاتی ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر مخالفت نداشتن با اشتغال‌زایی و ارزآوری، از تطابق نداشتن مبالغ تخصیص‌یافته به سازمان برنامه و بودجه با واقعیت درآمدی معادن انتقاد کرد.

فرماندار کاشان نیز با اشاره به فعالیت حدود ۱۳۰ معدن در شهرستان، خواستار مشارکت معدن‌داران در اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی شد و گفت: با توجه به ناترازی بودجه کشور، نمی‌توان تنها به اعتبارات دولتی متکی بود و باید از ظرفیت درآمدی معادن برای رفع مشکلات محلی استفاده کرد.

مجتبی راعی همچنین مولدسازی زمین‌های مازاد و بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی، از جمله آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی، را راهی برای تأمین بخشی از نیاز‌های توسعه‌ای منطقه دانست.

وی برگزاری نشست مشترک معدن‌داران، دستگاه‌های اجرایی و پلیس راه را برای مدیریت رفت و آمد و رفع مشکلات محور‌های آسیب‌پذیر ضروری خواند و تأکید کرد منافع معادن نباید به بهای ایجاد خطر برای جامعه محلی تأمین شود.

فرماندار کاشان همچنین پیشنهاد داد شهروندان و اصناف از طریق سامانه ماده ۱۰۰، درخواست کنند بخشی از مالیات پرداختی‌شان به طرح‌های استانی اجراشده در کاشان اختصاص یابد تا به تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام کمک کند.