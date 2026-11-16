رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف انواع اقلام خوراکی، بهداشتی و دخانی قاچاق به ارزش ۲۳ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال و معرفی یک متهم به مرجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سرهنگ مهدی حصاری گفت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید و اقتصاد داخلی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق به کشف محموله‌ای از انواع اقلام خوراکی، بهداشتی و دخانی قاچاق شدند.

وی افزود: کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۲۳ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال برآورد کردند و در این رابطه یک نفر پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.