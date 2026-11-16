به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده سپاه شهرستان زنجان از برگزاری هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در روز سوم آذرماه خبر داد و گفت: این رویداد باهدف شناسایی، حمایت و تقویت استعداد‌های جوان در حوزه فناوری‌های نوین، رسانه‌های دیجیتال و تولید محتوای اثرگذار برگزار می‌شود.

علیرضا حیدری، با اشاره به اهمیت نقش فضای مجازی در شکل‌دهی افکار عمومی اظهار کرد: امروز تولید محتوای فاخر، خلاقانه و هدف‌مند یکی از مهم‌ترین ابزار‌های جهاد تبیین و مقابله با روایت‌های نادرست در فضای مجازی است و برگزاری رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج می‌تواند زمینه مناسبی برای حضور فعال نوجوانان، جوانان، دانشجویان، هنرمندان و فعالان رسانه‌ای در این عرصه فراهم کند.

وی با بیان اینکه هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در قالب‌های متنوع برگزار می‌شود، ادامه داد: هوش مصنوعی، پویانمایی، طراحی اپلیکیشن‌های موبایلی، بازی‌های موبایلی و میکرو رسانه‌ها از جمله محور‌های این رویداد است و شرکت‌کنندگان می‌توانند با ارائه ایده‌ها و تولیدات خلاقانه خود در این بخش‌ها به رقابت بپردازند.

فرمانده سپاه شهرستان زنجان با اشاره به ظرفیت بالای جوانان و نوجوانان زنجانی در حوزه فناوری و رسانه ابراز کرد: هدف اصلی این رویداد صرفاً برگزاری یک رقابت نیست، بلکه شناسایی استعدادها، ایجاد شبکه‌ای از فعالان تولید محتوای دیجیتال، تقویت کارگروهی و حمایت از ایده‌هایی است که قابلیت تبدیل‌شدن به محصولات کاربردی و اثرگذار در فضای فرهنگی و اجتماعی را دارند.

وی با بیان اینکه آثار تولیدشده باید از خلاقیت، نوآوری، محتوای سالم و تناسب با نیاز‌های روز جامعه برخوردار باشند، عنوان کرد: موضوعات آثار تولید روز برگزاری رویداد به تیم‌های شرکت‌کننده اعلام خواهد شد.

حیدری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری هوش مصنوعی در تولید محتوا افزود: استفاده از ابزار‌های نوین باید در خدمت ارتقای کیفیت، سرعت و جذابیت آثار قرار گیرد و درعین‌حال، اصالت محتوا، خلاقیت انسانی، رعایت ملاحظات اخلاقی و حفظ حقوق مالکیت فکری نیز موردتوجه جدی تولیدکنندگان باشد.

فرمانده سپاه شهرستان زنجان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این رویداد تا پایان روز۲۹ آبان‌ماه نسبت به ثبت‌نام و اعلام آمادگی اقدام کنند و پس از آن، آثار تولیدشده در چارچوب ضوابط رویداد مورد بررسی و داوری قرار خواهد گرفت.

وی با دعوت از گروه‌های تولید محتوا، فعالان رسانه‌ای، هنرمندان، برنامه‌نویسان، طراحان، دانش‌آموزان، دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه فناوری برای شرکت در این رویداد بیان کرد: تشکیل تیم‌های تخصصی و چندرشته‌ای می‌تواند به تولید آثار حرفه‌ای‌تر کمک کند و انتظار می‌رود گروه‌های شرکت‌کننده با برنامه‌ریزی، تقسیم وظایف و بهره‌گیری از توانمندی‌های مختلف، حضور مؤثری در این رقابت داشته باشند.

حیدری گفت: هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج فرصتی برای تبدیل ایده‌های خلاقانه به محصولات رسانه‌ای و فناورانه است و امیدواریم با مشارکت گسترده جوانان و نوجوانان، شاهد تولید آثاری باکیفیت، امیدآفرین، هویت محور و متناسب با نیاز‌های جامعه باشیم.

وی با اشاره به نحوه ثبت‌نام در رویداد گفت: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند تا ۲۹ آبان‌ماه به سایت «http://www.matnamedia.ir» مراجعه کرده و مراحل نام‌نویسی را تکمیل کنند.