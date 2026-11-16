رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما از تولید ۸۰ درصد پویانمایی کشور در سازمان صداوسیما خبر داد و گفت: توسعه بازی‌های رایانه‌ای، طرح‌های سینمایی و نوشت‌افزار بومی در دستور کار این مرکز قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدصادق باطنی همچنین به استقبال مخاطبان از برنامه‌های شبکه کودک، رکوردشکنی حفظ جزء ۳۰ قرآن و رشد دوبرابری استفاده داوطلبان کنکور از سامانه «برو پی کارت» اشاره کرد.

وی با حضور در استودیو شبکه خبر، با اشاره به جایگاه تولیدات پویانمایی سازمان صداوسیما گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد پویانمایی کشور در سازمان صداوسیما تولید می‌شود و مرکز پویانمایی صبا سال گذشته نزدیک به ۳۱۲ ساعت پویانمایی تولید کرده است.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما با اشاره به برخی آثار شاخص این حوزه ازجمله «پهلوانان»، «شکرستان»، «کشتی‌گیران»، «جوانمردان»، «ببعی» و «ماجرا‌های نوید» افزود: برخی از این تولیدات توانسته‌اند مخاطبان قابل‌توجهی جذب کنند و به‌تدریج زمینه حضور شخصیت‌ها در محصولات جانبی و زندگی روزمره کودکان را فراهم آورند.

وی با استناد به آخرین نظرسنجی تابستان مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما، میزان مخاطب شبکه کودک را ۶۵ درصد اعلام کرد و گفت: برنامه‌هایی مانند «کارآگاهان کوچک» با ۴۳ درصد، «محفل ستاره‌ها» با ۴۴ درصد، «ماجرا‌های نوید» با ۴۸ درصد و پویانمایی «ببعی» با ۵۳ درصد مخاطب ازجمله تولیدات پرمخاطب این شبکه بوده‌اند.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما همچنین از مشارکت ۵۰۰ هزار کودک و نوجوان در پویش حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم خبر داد و افزود: این طرح با استفاده از ظرفیت برنامه «محفل ستاره‌ها» و یک نرم‌افزار اختصاصی اجرا شده و بیش از ۱۰ هزار نفر از شرکت‌کنندگان موفق به تکمیل فرایند حفظ جزء ۳۰ شده‌اند.

باطنی به برنامه‌های این مرکز برای ورود شخصیت‌های تلویزیونی به سینما اشاره کرد و گفت: چندین طرح سینمایی در دست تولید و توسعه قرار دارد که ازجمله آنها می‌توان به پویانمایی‌های «راز برکه»، «دشت پرماجرا»، «بازمانده ۲»، «ماجرا‌های نوید» و «پهلوانان» اشاره کرد. همچنین طرح سینمایی «کرم کتاب» نیز در مرحله پیشبرد فیلم‌نامه قرار دارد.

وی توسعه بازی‌های رایانه‌ای را از دیگر برنامه‌های مرکز کودک و نوجوان دانست و افزود: بازی رایانه‌ای «ببعی» با محوریت شبیه‌سازی یک شخصیت حیوانی و متناسب با گروه سنی خردسال در دست تولید است و قرار است نسخه اولیه آن تا پایان سال وارد بازار شود.

همچنین بازی رایانه‌ای «کشتی‌گیران» با همکاری مجموعه اوج و همراهی فدراسیون کشتی در حال تولید است.

باطنی با اشاره به توسعه محصولات جانبی شخصیت‌های تلویزیونی گفت: تولید نوشت‌افزار، کتاب، عروسک و دیگر محصولات فرهنگی با محوریت شخصیت‌های محبوب کودک و نوجوان در دستور کار قرار دارد.

وی از فعالیت‌های باشگاه امید برای شناسایی و پرورش استعداد‌های رسانه‌ای نوجوانان و جوانان سراسر کشور خبر داد و گفت: برنامه‌هایی مانند «مجرینو» مسیر ورود مجریان جوان به سازمان صداوسیما را فراهم کرده است.

همچنین در حوزه هوش مصنوعی نیز ، بهینه‌سازی فرایند تولید پویانمایی و توسعه زیرساخت‌های تولید دنبال می‌شود.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما همچنین گفت: در حوزه تولیدات عروسکی، هم‌اکنون ۲۵۰ ساعت محصول با مشارکت ۵۰ ویژند عروسکی در دست تولید است و فراخوان دوره جدید جشنواره «عروسک‌خونه» نیز به‌زودی منتشر خواهد شد.

باطنی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رشد دو برابری استقبال داوطلبان کنکور از برنامه «برو پی کارت» گفت: امسال ۲۰ درصد داوطلبان کنکور از خدمات این برنامه و سامانه آن برای انتخاب رشته استفاده کرده‌اند.