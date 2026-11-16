رئیس‌کل دادگستری استان کردستان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی گفت: با افرادی که عامدانه از اجرای تعهدات ارزی خودداری می‌کنند و با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران به منافع عمومی آسیب می‌زنند، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، محمد جباری رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در هفتادوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: باید میان تولیدکنندگانی که با وجود مشکلات و محدودیت‌های اقتصادی برای حفظ چرخه تولید و صادرات تلاش می‌کنند و افرادی که با روش‌های مختلف از اجرای تعهدات ارزی خودداری می‌کنند، تفاوت قائل شد.

وی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی افزود: تولیدکنندگان علاوه بر دشواری‌های فعالیت اقتصادی، با محدودیت‌ها و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها و شرایط خاص بین‌المللی نیز مواجه هستند؛ بنابراین لازم است شرایط و جایگاه فعالان واقعی تولید و صادرات در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری کردستان تصریح کرد: در صورت احراز شرایط قانونی و وجود مصادیق قوه قاهره، دستگاه قضایی مطابق قانون تصمیم‌گیری خواهد کرد؛ اما با تخلفاتی همچون سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران و اقداماتی که به زیان بیت‌المال منجر شود، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

جباری همچنین با قدردانی از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی پیشنهاد کرد توسعه ظرفیت‌های اقتصادی کردستان در نشست‌های آینده شورای گفت‌و‌گو و جلسات اقتصادی استان به‌طور جدی دنبال شود.

ضرورت اصلاح مقررات رفع تعهدات ارزی

استاندار کردستان نیز در این نشست، بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی را ناشی از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و فرایند‌های موجود دانست و گفت: اصلاح این موارد نیازمند پیگیری در سطح ملی است.

آرش زره‌تن لهونی با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان اظهار کرد: مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود و برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط، از ظرفیت‌های استانی و ملی استفاده شود.

در این نشست که با حضور رئیس‌کل دادگستری، استاندار کردستان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان اقتصادی استان از حمایت‌های قانونی رئیس‌کل دادگستری کردستان در شرایط خاص کشور قدردانی کردند.