به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، نشست سازمان ملل در ژنو از امروز با هدف تصمیم‌گیری درباره آغاز مذاکرات برای تدوین قواعد بین‌المللی سلاح‌های خودمختار برگزار می‌شود.

سلاح‌های خودمختار با بهره‌گیری از سامانه‌های هوش مصنوعی قادرند اهداف را شناسایی و در برخی شرایط، بدون دخالت مستقیم انسان، آنها را انتخاب و هدف قرار دهند.





بر اساس این گزارش بیشتر کشور‌های عضو کنوانسیون سلاح‌های متعارف سازمان ملل از آغاز مذاکرات برای دستیابی به قواعد الزام‌آور بین‌المللی در این زمینه حمایت می‌کنند؛ اما آمریکا، روسیه و اسرائیل با تدوین مقررات الزام‌آور مخالف‌اند و معتقدند قوانین موجود حقوق بشردوستانه برای نظارت بر این تسلیحات کافی است.

در این میان، انگلیس، آلمان و فرانسه نیز از آغاز مذاکرات برای تدوین یک سند بین‌المللی حمایت کرده‌اند، هرچند درباره الزام‌آور بودن مفاد آن انعطاف‌پذیری نشان داده‌اند.





اختلاف دیدگاه کشور‌ها درباره ماهیت و میزان الزام‌آوری مقررات، یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی دستیابی به توافقی بین‌المللی برای کنترل توسعه و استفاده از سلاح‌های خودمختار به شمار می‌رود.