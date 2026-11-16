عملیات مرمت و بهسازی قنوات در روستا‌های بامکان و کافی‌آباد شهرستان اشکذر با هدف ارتقای بهره‌وری منابع آبی و تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی شتاب گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر جهاد شهرستان اشکذر با اشاره به اهمیت حیاتی منابع آبی در بخش کشاورزی اظهار داشت: احیای قنوات، شریان‌های حیات‌بخش روستا‌های ما هستند و مدیریت جهاد کشاورزی تمام توان خود را به کار گرفته تا با تسریع در عملیات مرمت و لایروبی، جریان آب را به اراضی کشاورزی بازگردانده و پایداری تولید را در منطقه تضمین کند.

علیرضا میرجلیلی افزود: صیانت از این میراث ارزشمند گران‌بها و استفاده بهینه از قطره‌قطره آب، خط مشی اصلی ما در توسعه پایدار روستایی است و تمام طرح‌ها با نظارت دقیق کارشناسی پیش می‌روند.

وی ادامه داد: در همین راستا، در جریان بررسی میدانی روند پیشرفت طرح‌های مذکور، مسائل و مشکلات اجرایی به‌دقت رصد شد و راهکار‌های لازم برای رفع موانع موجود اتخاذ گردید.