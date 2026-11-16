محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (رفت و برگشت) امروز دوشنبه ۲۵ آبان برای تعمیرات بسته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: تردد در محور قدیم کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال، امروز دوشنبه ۲۵ آبان برای تعمیرات به طور کامل مسدود است.

سرهنگ هادی عبادی افزود: بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته و به درخواست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران، مسیر‌های منتهی به این استان در محدوده هریجان تا سیاه‌بیشه مسدود خواهد شد.

وی هدف از این اقدام را فراهم‌سازی بستر لازم برای اجرای عملیات تعمیرات اساسی و ایمن‌سازی این محدوده عنوان کرد و افزود: بر این اساس، هر دو محور قدیم کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۷ بامداد روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه، به مدت ۷۲ ساعت به صورت پیوسته مسدود هستند.

رئیس پلیس راه مازندران تصریح کرد: در طول این سه روز، امکان هیچ‌گونه ترددی در مسیر رفت و برگشت وجود ندارد و خودرو‌ها باید از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

سرهنگ عبادی با اشاره به محور‌های پیشنهادی برای تردد، گفت: رانندگان و مسافران می‌توانند در این بازه زمانی برای جابه‌جایی از محور‌های هراز و سوادکوه استفاده کنند.

وی در پایان از کاربران جاده‌ای درخواست کرد: با توجه به مسدود بودن مسیر، برنامه سفر خود را از پیش مشخص کرده و از مراجعه به محور‌های مسدودشده خودداری کنند و در طول مسیر نیز با عوامل پلیس راه و راهداری همکاری لازم را داشته باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور:

- محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (رفت و برگشت) تا مورخ ۲۶ آبان ماه بصورت ۲۴ ساعته مسدود می‌باشند.

- تردد روان در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت)

- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده گلدشت

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد

- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع

- ضمنا محور‌های شمالی دارای بارش باران می‌باشند.

- بارش برف و باران در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان و قزوین

*کارگاه جاده‌ای مهم منجر به انسداد:

- استان مازندران محور چالوس و آزادراه تهران - شمال (رفت و برگشت)، حدفاصل هریجان تا سیاه بیشه بدلیل انجام عملیات کارگاه جاده‌ای، از روز یکشنبه ۲۴ آبان تا روز سه شنبه ۲۶ آبان بصورت ۲۴ ساعته و تردد از محور‌های جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌گردد.

* محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱- هشتگرد – طالقان

۲- پاوه – مریوان (گردنه تته)

۳- وازک – بلده