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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز جوی آرام در استان برقرار خواهد بود و خلیج فارس با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی مواج پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، با اشاره به اینکه آسمان استان صاف گاهی با وزش باد پیش بینی میشود، گفت: محدوده دریای عمان و تنگه هرمز برای ترددهای دریایی مساعد خواهد بود و خلیج فارس، مناطق فراساحل غربی استان و نواحی جنوبی و غربی جزایر کیش و لاوان با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی، مواج پیش بینی میشود.
او افزود: توصیه میشود در حوزه بندری تمهیدات لازم در نظر گرفته شود و شناورهای تجاری از تردد به استانهای خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.
مجتبی حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی تا پایان هفته تداوم هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع استان به ویژه حاجی آباد مورد انتظار است و توصیه میشود تمهیدات لازم در خصوص امور زراعی و نگهداری از محصولات کشاورزی به کار گرفته شود.