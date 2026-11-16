به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، با اشاره به اینکه آسمان استان صاف گاهی با وزش باد پیش بینی می‌شود، گفت: محدوده دریای عمان و تنگه هرمز برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود و خلیج فارس، مناطق فراساحل غربی استان و نواحی جنوبی و غربی جزایر کیش و لاوان با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی، مواج پیش بینی می‌شود.

او افزود: توصیه می‌شود در حوزه بندری تمهیدات لازم در نظر گرفته شود و شناور‌های تجاری از تردد به استان‌های خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

مجتبی حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی تا پایان هفته تداوم هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع استان به ویژه حاجی آباد مورد انتظار است و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در خصوص امور زراعی و نگهداری از محصولات کشاورزی به کار گرفته شود.