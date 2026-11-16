به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صابر سبحانی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رودسر با بیان اینکه مرحومه حاجیه خانم آتیه داداشی به علت کهولت سن و پس از تحمل یکدوره بیماری در سن ۸۱ سالگی به فرزند شهیدش پیوست گفت: پیکر این مادر شهید در روستای بیجارگاه علیا از توابع بخش کلاچای رودسر تشییع و در جوار مزار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

دانشجوی بسیجی شهید عبدالحسین داداشی گوابر چهارم تیرماه سال ۶۶ در منطقه شلمچه به شهادت رسید.