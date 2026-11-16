به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نخستین رویداد استانی «شعر و ادب فاطمی» در شهر صدرا با بررسی ۱۱۲ اثر از شاعران آیینی استان فارس در شهر صدرا برگزار شد.

اسدی، برگزارکننده این رویداد، با اشاره به سطح علمی و ادبی آثار ارسالی گفت: در روند داوری این آثار، از اساتید برجسته و نامدار استان از جمله استاد «ده بزرگی»، «غلامرضا کافی» و «پروانه نجاتی» استفاده شد تا بهترین آثار انتخاب شوند.

دومین دوره رویداد شعر و ادب فاطمی در ایام فاطمیه سال آینده، با حضور شاعران برجسته کشوری برگزار شود.