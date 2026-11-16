با هدف ساماندهی فعالیت‌های آموزشی و تربیتی و صیانت از حقوق کودکان طرح پژواک در کودکستان‌های کهگیلویه و بویراحمد در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد قدرت‌الله باقری، رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان، گفت: در طرح پژواک، مواردی از جمله نصب و ارائه پوستر شهریه، اعتبار مجوز فعالیت، گواهی صلاحیت حرفه‌ای عوامل آموزشی، محتوای آموزشی و تربیتی و همچنین نحوه اجرای برنامه‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

باقری با اشاره به اجرای طرح «دوشنبه‌های نظارتی» افزود : در این بازدیدها، علاوه بر بررسی مدارک و مستندات قانونی، کیفیت اجرای برنامه‌های آموزشی و تربیتی، چگونگی ارائه خدمات به کودکان و میزان انطباق فعالیت‌ها با استاندارد‌ها و ضوابط تعیین‌شده نیز مورد توجه قرار می‌گیرد تا نقاط قوت شناسایی و زمینه رفع نارسایی‌ها و بهبود فرآیند‌های آموزشی و تربیتی فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه نظارت بر کودکستان‌ها باید به ارتقای واقعی کیفیت خدمات منجر شود، اضافه کرد: اجرای صحیح مقررات، ساماندهی فعالیت‌ها، ارتقای سطح کیفی خدمات آموزشی و تربیتی و ایجاد اطمینان و اعتماد در خانواده‌ها از مهم‌ترین رویکرد‌های این برنامه نظارتی است