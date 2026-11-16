

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، در پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال که امروز دوشنبه ۲۵ آبان به همت سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ برگزار می شود، در بیش از ۱۳۰ قطعه در محلات مختلف، مدارس، بوستان‌ها و پارک‌های جنگلی درختکاری انجام می شود و روند کاشت نهال تا پایان سال ادامه می یابد.



بر اساس این پویش قرار است طی چهار سال، یک میلیون نهال در سطح شهر تهران کاشته شود.

بر اساس اعلام جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ، نهال های کاشته شده در این پویش به مدت شش ماه، نگهداری و مراقبت می شوند و هر نهال شناسه مشخصی دریافت می‌کند و پلاکی نیز برای آن در نظر گرفته می‌شود که بخشی از آن به فرد کاشت‌کننده تحویل داده می شود.

به این ترتیب، افرادی که درختی را به نیت شهدا، شهید ایران یا حتی اموات خود می‌کارند، می‌توانند در آینده محل آن را پیدا کنند، وضعیتش را پیگیری کنند و در صورت خشک شدن، برای کاشت مجدد نهال اقدام کنند.

هموطنان تهرانی می‌توانند از طریق بازوی طراحی‌شده در سکوی بله ثبت‌نام کنند و برای اختصاص یک یا چند نهال در یکی از قطعات پیش‌بینی‌شده در سطح شهر تهران، محله یا منطقه خود اقدام کنند. در این سامانه امکان انتخاب نهال به نیت اشخاص موردنظر افراد فراهم شده است تا کاشت آن نیز با مشارکت خود مردم در محل تعیین‌شده انجام شود.

همچنین مختصات هر درخت در سامانه ثبت خواهد شد تا امکان پیگیری وضعیت آن در آینده وجود داشته باشد.