به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان گفت: طرح توزیع شیر رایگان در مدارس اصفهان در دو نوبت در هفته، از نواحی یک و چهار اصفهان آغاز شد و شرکت‌های توزیع به‌تدریج دیگر نواحی و مناطق را پوشش خواهند داد.

محمود جمالی افزود: شیر رایگان، در مدارس دولتی ابتدایی و همچنین در تمامی مقاطع مدارس استثنایی، عشایری و شبانه روزی توزیع می‌شود و امسال توزیع تغذیه رایگان از جمله بیسکویت سبوس‌دار یا نان حجیم خرمایی نیز پیش‌بینی شده است که قرارداد مربوط به این بخش به زودی امضا و اطلاع رسانی می‌شود.

وی بر همکاری عوامل اجرایی مدارس تأکید کرد و ادامه داد:از همکاران نواحی، مناطق و مدیران مدارس انتظار داریم با همکاری در اجرای طرح بر نحوه توزیع، نگهداری و مصرف شیر دانش‌آموزان نظارت کنند.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در تغذیه سالم دانش‌آموزان افزود: از اولیا در خواست می‌شود، با توجه به اهمیت مصرف شیر در سلامت فرزندانشان، آنان را به مصرف شیر توزیع‌شده در مدرسه تشویق کرده و به سایر نیاز‌های تغذیه‌ای فرزندان خود نیز توجه کنند.

۵۶۰۰ واحد آموزشی درتمامی مقاطع تحصیلی در استان اصفهان فعال است.