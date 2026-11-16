بر اثر برخورد خودروی نیسان حامل بار میلگرد با یک خودروی پراید در محله سنگ‌بست شهرستان ماسال، راننده پراید جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ علی محمدی، رئیس پلیس راهور شهرستان ماسال، گفت: بر اثر برخورد خودروی نیسان حامل بار میلگرد با یک خودروی پراید در محله سنگ‌بست شهرستان ماسال، راننده ۵۸ ساله پراید در محل حادثه جان خود را از دست داد.

وی افزود: رعایت نکردن حق تقدم در تقاطع فرعی به اصلی و همچنین رعایت نکردن ضوابط حمل بار توسط خودروی نیسان، از عوامل اصلی این حادثه بوده است.