در روز پایانی مرحله دوم مسابقات لیگ مناطق فوتسال جوانان کشور در شهر مشهد، تیم فوتسال جوانان چادرملو اردکان با برتری پرگل ۵ بر صفر مقابل آذرخش زرندیه، صعود خود به لیگ برتر فوتسال جوانان کشور را جشن گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوانان شایسته چادرملو اردکان در این مرحله با کسب دو پیروزی و دو تساوی و مجموع ۸ امتیاز، به عنوان تیم صدرنشین و بدون شکست، جواز حضور در لیگ برتر را به دست آوردند.

گل‌های چادرملو اردکان در این دیدار را مهرگان آذرکمند، میلاد مومن‌زاده (۲ گل) و مهران بهاری (۲ گل) به ثمر رساندند.