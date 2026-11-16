به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین درویشی با بیان اینکه این طرح با کشت گندم و کلزا اجرا می‌شود، اظهار کرد: همایش کشت الگویی با حضور کشاورزان، بهره‌برداران و دستگاه‌داران منطقه، مسئولان شهرستانی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در محل اجرای طرح برگزار شد.

وی افزود: در این مزرعه، روش کشت حفاظتی بدون خاک‌ورزی با هدف ترویج شیوه‌های نوین تولید، حفظ رطوبت خاک، کاهش هزینه‌های آماده‌سازی زمین و افزایش پایداری تولید در اراضی دیم اجرا شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لالی ادامه داد: همزمان با اجرای مزرعه الگویی، کشت مرسوم گندم و کلزا نیز در منطقه انجام می‌شود تا امکان مقایسه عملکرد، هزینه‌های تولید و نتایج هر دو روش برای کشاورزان و کارشناسان فراهم شود.

درویشی تأکید کرد: نتایج این طرح می‌تواند زمینه توسعه کشت حفاظتی و استفاده بهینه از منابع آب و خاک را در اراضی دیم شهرستان فراهم کند.