رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محور‌های مواصلاتی منتهی به تهران و بارش باران در ۶ استان کشور خبر داد و گفت: محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در هر دو مسیر همچنان مسدود است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ناصر قلی‌نیا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در برخی محور‌های استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و زنجان بارش باران گزارش شده است.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و آزادراه کرج ـ تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره نیمه‌سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: همچنین در آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و محور شهریار ـ تهران در محدوده میدان معادن تا شهر قدس ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به محور‌های مسدود کشور، گفت: محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در هر دو مسیر مسدود هستند.

بنابر اعلام پلیس، وی در پایان خاطرنشان کرد: محور‌های هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان در محدوده گردنه تته و وازک ـ بلده نیز در زمره محور‌های غیرشریانی مسدود قرار دارند.