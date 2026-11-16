به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: محدوده دریای عمان و تنگه هرمز برای رفت و آمد‌های دریایی مساعد است، اما خلیج فارس، مناطق فراساحل غربی استان و نواحی جنوبی وغربی جزایر کیش و لاوان با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی، مواج پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم صورت پذیرد و شناور‌های تجاری از رفت و آمد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری نمایند.

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از لحاظ دمایی تا پایان هفته هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع استان به ویژه حاجی آباد ادامه دارد.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم در خصوص محصولات کشاورزی و زراعی بکار گرفته شود.