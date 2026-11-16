به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (۲۳ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



قطع گاز ساختمان وزارت آموزش و پرورش به دلیل روشن بودن سامانه‌های گرمایشی

رئیس اداره فنی و مهندسی وزارت آموزش و پرورش ادعای قطع جریان گاز این وزارتخانه را رد کرد.



ادعای وجود اختلاف بین دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مجلس در موضوع مذاکرات

رسانه های مرجع هرگونه ادعای وجود اختلاف بین دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مجلس در موضوع مذاکرات را رد کردند.



ادعای استفاده از مراکز آموزشی دانشگاه صنعا برای اهداف نظامی

مسئولان دانشگاه صنعا ادعای رژیم آل سعود درباره استفاده نظامی از این دانشگاه را رد و حملات علیه مراکز آموزشی را محکوم کردند.



انتشار تصاویری قدیمی از راهبندان میدان صنعت و ارتباط آن به روزهای اخیر

رسانه های مرجع انتشار تصاویری قدیمی از راهبندان میدان صنعت و ارتباط آن به روزهای اخیر را تکذیب کردند.



اظهارات منتسب به خالد مشعل درخصوص لزوم تحقیق درباره هفت اُکتُبر

جنبش حماس اظهارات منتسب به خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی این جنبش در خارج از فلسطین، درباره رویدادهای هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را تکذیب کرد.



بازداشت ۲۴نفر از مدیران شرکت ملی مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران اعلام کرد: ادعای «بازداشت ۲۴ نفر از مدیران ارشد شرکت ملی صنایع مس ایران» صحت ندارد و چنین اتفاقی با مشخصات و ابعادی که در اظهارات مطروحه بیان شده، رخ نداده است.

