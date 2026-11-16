شبکه آموزش سیما امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه در برنامه‌های «دکتر سلام» و «رویش» به بررسی توده‌های کلیه و مزایای مدیریت یکپارچه اراضی کشاورزی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» با اجرای دکتر کیانا فرهی و تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، امروز ساعت ۱۳ با حضور دکتر امیرحسین کاشی، جراح اورولوژی و فلوشیپ اندویورولوژی، موضوع «توده‌ها و کیست‌های کلیه و مجاری ادراری» را بررسی می‌کند.

این برنامه هر روز ساعت ۱۳ از شبکه آموزش پخش می‌شود.

همچنین برنامه «رویش» با اجرای زهرا حاجی‌علی و تهیه‌کنندگی هادی خدادی، امروز حوالی ساعت ۱۹ با حضور دکتر حسین بهرامی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، به «مزایای مدیریت یکپارچه اراضی کشاورزی» می‌پردازد.

این برنامه روز‌های زوج روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.