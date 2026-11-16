دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه گفت : ۱۰۰۰ تخت جدید برای نگهداری، درمان و بازتوانی معتادان متجاهر پیش‌بینی و موافقت‌های لازم برای ایجاد مراکز جدید اخذ شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،نادر فخری در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با حضور استاندار کرمانشاه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های نگهداری و درمان معتادان متجاهر اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرفیت مراکز ماده ۱۶ استان تنها ۲۵۰ نفر بود و طی این سال‌ها اقدام مؤثری برای افزایش تخت‌ها صورت نگرفته بود، اما در یک سال و نیم اخیر با پیگیری‌های مدیریت ارشد استان، هزار تخت جدید به ظرفیت نگهداری و درمان استان اضافه شده و موافقت‌های لازم و موافقت اصولی این مراکز نیز اخذ شده است.

وی افزود: در این راستا، افزایش ظرفیت ۱۵۰ تختی مرکز قدیمی سراب نیلوفر در دستور کار قرار گرفته و مجوزهای مربوطه صادر شده است که برای بهره‌برداری از آن، بهزیستی باید مراحل و مجوزهای قانونی لازم را تکمیل کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین مرکز نگهداری و درمان ویژه بانوان با ظرفیت ۱۵۰ نفر در مرکز چشمه‌سفید پیش‌بینی شده که مجوز بهره‌برداری آن با پیگیری استاندار به شهرداری ابلاغ شده است. علاوه بر این، ایجاد مرکز ۲۰۰ نفره در شهرستان اسلام‌آباد غرب و مرکز ۵۰۰ نفره در محل زندان قدیم حاجی‌آباد کرمانشاه نیز در برنامه توسعه ظرفیت مراکز ماده ۱۶ قرار گرفته است.

فخری با بیان اینکه توسعه این مراکز در تاریخ استان کرمانشاه اقدامی کم‌سابقه و بی‌سابقه بوده است، تصریح کرد: این دستاورد حاصل عزم جدی، حمایت و پیگیری مستمر دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و همکاری و همراهی ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است.

وی با تأکید بر اینکه هدف از راه‌اندازی این مراکز صرفاً نگهداری افراد نیست، گفت: معتادان متجاهر پس از پذیرش، برای یک دوره سه و گاها شش‌ماهه تحت مراقبت و درمان قرار می‌گیرند و در این مدت، علاوه بر درمان اعتیاد، برنامه‌های بازتوانی، توانمندسازی، بازسازی روحی و روانی و جسمی و آموزش مهارت‌های مورد نیاز برای ورود مجدد به زندگی اجتماعی برای آنان اجرا می‌شود.

فخری خاطرنشان کرد: فراهم کردن زمینه بازگشت این افراد به زندگی عادی و جامعه، از اهداف اصلی مراکز ماده ۱۶ است و تلاش می‌شود افراد پس از طی دوره درمان و توانمندسازی، با آمادگی بیشتری به خانواده و اجتماع بازگردند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با اشاره به مطالبه دیرینه مردم برای ساماندهی معتادان متجاهر افزود: نبود ظرفیت کافی برای نگهداری و درمان این افراد از دغدغه‌های جدی شهروندان بوده است و توسعه مراکز ماده ۱۶ می‌تواند گام مهمی در پاسخ به این مطالبه عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت و سلامت جامعه باشد.