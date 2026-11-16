به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی‌الدینی در حاشیه بهره‌برداری از سومین بازارچه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی که با همکاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی و بخش خصوصی راه‌اندازی شده است، اظهار داشت: در این بازارچه، میوه و سبزیجات، همچنین اقلام اساسی، با کیفیت و قیمت مناسب که با ۳۰ تا ۵۰ درصد نسبت به قیمت بازار ارزان‌تر می‌باشد، به شهروندان عزیز یزدی عرضه می‌شود.

محی‌الدینی با بیان این که این بازارچه، بعد از راه‌اندازی بازارچه‌های تقاطع پاسداران- جهاد و بازراچه بلوار صابر یزدی، سومین سکوی عرضه مستقیم محصولات کشاورزی است که توسط شهرداری به بهره‌برداری می‌رسد، به شهروندان یزدی نوید داد: انشاالله تا پایان آذر ماه، سه بازارچه دیگر هم در آزادشهر، بلوار مدرس و بلوار سعادت به بهره‌برداری خواهد رسید و تعداد بازارچه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی شهرداری به ۶ عدد خواهد رسید.

شهردار یزد در پایان اظهار امیدواری کرد، انشاالله بتوانیم با راه‌اندازی این بازارچه‌ها، موجبات کسب رضایت شهروندان عزیز را فراهم کنیم و در این شرایط اقتصادی کشور، گامی در راستای حمایت از معیشت مردم عزیزمان برداریم. بی‌شک تمام تلاش خود را در شهرداری به کار می‌بندیم تا در حوزه‌های متعددی که امکان کمک به اقتصاد خانوار‌ها را داشته باشیم، به صورت جدی ورود کنیم و خدماتی را که در حدود وظایف و اختیارات شهرداری باشد، به مردم عزیزمان ارائه کنیم.