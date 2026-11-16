رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران از آغاز مانور فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی برای پیشگیری از گازگرفتگی با مونوکسید کربن خبر داد و گفت: سالانه حدود ۸۰۰ نفر در کشور بر اثر این حادثه جان خود را از دست می‌دهند که آمار بسیار بالایی است.

قدرت‌الله محمدی رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به فرارسیدن فصل سرد سال و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی اظهار کرد: هر ساله با نزدیک شدن فصل سرما، زمانی که همه در‌ها و پنجره‌ها برای گرم نگه داشتن منازل کاملاً بسته می‌شود و وسایل گرمایشی روشن می‌شوند، شاهد حوادثی از جمله گازگرفتگی با مونوکسید کربن هستیم.

وی افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد سالانه حدود ۸۰۰ نفر در کشور بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست می‌دهند و این آمار بسیار بالایی است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران تصریح کرد: در این ایام که به فصل سرد نزدیک می‌شویم، سازمان آتش‌نشانی تهران با کمک دیگر دستگاه‌های امدادی جلسات مشترکی برگزار کرده و امروز نیز مانور این موضوع با مراجعه به درب منازل شهروندان آغاز شده است.

محمدی با اشاره به هدف این مانور گفت: هدف، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به شهروندان برای مراقبت و پیشگیری از حوادث است؛ چراکه بی‌توجهی منجر به جان باختن ۸۰۰ نفر می‌شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: قطعاً اگر شهروندان به هشدار‌های ایمنی توجه کنند و موضوعات را جدی بگیرند، آمار پایین‌تر می‌آید و ما نیز در کاهش این آمار کمک خواهیم کرد.

وی افزود: در اقدامات مشترکی که امروز با نهاد‌ها و دستگاه‌های امدادی انجام دادیم، یک تیم کارشناسی در سازمان آتش‌نشانی داشتیم و تلفن ۱۲۵ به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه مشاوره و توضیح درباره وسایل گرمایشی به شهروندان است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان با تأکید بر لزوم بررسی وسایل گرمایشی گفت: توصیه می‌کنیم شهروندان یک ساعت وقت بگذارند و وسایل گرمایشی خود را بررسی کنند تا انشاالله مشکلی پیش نیاید.