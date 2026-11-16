به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید محسن اسدی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد گفت: عرضه مواد غذایی در اماکن عمومی و تفریحی باید با رعایت کامل اصول بهداشتی، استفاده از مواد اولیه سالم و نگهداری مناسب محصولات انجام شود.

اسدی با اشاره به فعالیت برخی صنوف در محدوده بام شهر یاسوج و بلوار شهدای اقتدار افزود: عرضه‌کنندگان مواد غذایی در این مناطق موظف به رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی هستند و فعالیت خارج از چارچوب مقررات می‌تواند سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.

وی همچنین با اشاره به پیامد‌های مصرف و عرضه قلیان در فضا‌های عمومی و تفریحی گفت: دود قلیان علاوه بر آسیب به مصرف‌کننده، سلامت سایر افراد حاضر در محیط را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها در معرض آسیب‌های ناشی از آن قرار دارند.