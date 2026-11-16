عرضه مواد غذایی غیربهداشتی و قلیان در بام یاسوج ممنوع
رئیس مرکز بهداشت بویراحمد گفت: عرضه مواد غذایی غیربهداشتی و قلیان در محدوده بام شهر یاسوج سلامت شهروندان را تهدید میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید محسن اسدی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد گفت: عرضه مواد غذایی در اماکن عمومی و تفریحی باید با رعایت کامل اصول بهداشتی، استفاده از مواد اولیه سالم و نگهداری مناسب محصولات انجام شود.
اسدی با اشاره به فعالیت برخی صنوف در محدوده بام شهر یاسوج و بلوار شهدای اقتدار افزود: عرضهکنندگان مواد غذایی در این مناطق موظف به رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی هستند و فعالیت خارج از چارچوب مقررات میتواند سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.
وی همچنین با اشاره به پیامدهای مصرف و عرضه قلیان در فضاهای عمومی و تفریحی گفت: دود قلیان علاوه بر آسیب به مصرفکننده، سلامت سایر افراد حاضر در محیط را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و کودکان، نوجوانان و خانوادهها در معرض آسیبهای ناشی از آن قرار دارند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد از شهروندان خواست در صورت مشاهده عرضه مواد غذایی غیربهداشتی یا فعالیتهای مغایر با مقررات بهداشتی در محدوده بام شهر یاسوج و بلوار شهدای اقتدار، موارد را به مراجع و واحدهای مسئول بهداشتی اطلاع دهند.