نشست فاطمه سلام الله علیها الگوی مقاومت نسل‌های تاریخ با هدف بازخوانی مجاهدت‌های بانوی خوبی‌ها، با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و کارکنان قرارگاه منطقه‌ای کربلا و رده‌های نیروی زمینی سپاه مستقر در استان خوزستان، در یادمان سرلشکر شهید حاج علی هاشمی در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،در این مراسم، حجت‌الاسلام امیر عباسی، سخنران این مراسم با بازخوانی خطبه فدکیه و معرفی شاخص‌های ولایت‌مداری حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علی‌ها خاطرنشان ساخت: «حضرت فاطمه علیهاسلام به ما نشان داد تمام زمان‌ها و مکان‌ها برای برافراشتن پرچم اسلام باید هزینه داد و مقاومت هزینه‌ای به مراتب کمتر از سازش با دشمنان دین دارد.»

حجت‌الاسلام مصطفی خلیلی‌مقدم، دیگر سخنران این آئین در سخنانی به بیان شاخص‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در تبعیت‌پذیری از‌ام‌الائمه سلام‌الله‌علی‌ها پرداخت و گفت: قائد شهید انقلاب اسلامی مانند مادر بزرگوارش تا آخرین لحظه عمر شریف خود بر سر استقامت در راه خدا و بر عهد و پیمان خود با خداوند متعال باقی ماند و در این راه به فیض شهادت نائل گردید و این مسیر نورانی هم امروز به‌خوبی توسط خلف صالحش حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی ادامه دارد؛ راهی که ابرقدرتی ایران را در جهان ثابت نموده است.

برگزاری مراسم‌های عزاداری در رثای حضرت فاطمه الزهرا (س) و قرائت زیارا عاشورا از دیگر برنامه این مراسم بود.