معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه، از آغاز به کار چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه به میزبانی سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین خبر داد و گفت: بیش از ۴ هزار و ۹۰۰ اثر و محصول در ۱۸ رشته به دبیرخانه این اجلاسیه ارسال و داوری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نادری، معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه، در گفت‌وگو با برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر، با اشاره به برگزاری چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه در قزوین گفت: این اجلاسیه با هدف ترویج و گسترش فرهنگ نماز و قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های مختلف سپاه در این حوزه برگزار می‌شود.

وی افزود: در طول سال، اقدامات انجام‌شده در حوزه ترویج فرهنگ نماز در رده‌ها، پادگان‌ها و مجموعه‌های نظامی سپاه به دبیرخانه اجلاسیه ارسال و پس از بررسی، ارزیابی و داوری می‌شود.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه با بیان اینکه امسال بیش از ۳۵۰ همایش در مراکز نظامی، آموزشی و پادگان‌های سپاه برگزار شده است، گفت: دستاوردها و اقدامات این مجموعه‌ها ارزیابی می‌شود و از رده‌هایی که فعالیت‌های گسترده‌تر و اثربخش‌تری در زمینه ترویج نماز داشته‌اند، تجلیل خواهد شد.

نادری ادامه داد: در این اجلاسیه آثار و تولیدات همکاران در سه حوزه علمی و پژوهشی، تبلیغ و ترویج و همچنین حوزه سربازان، در مجموع در ۱۸ رشته به رقابت گذاشته شده است.

وی با اشاره به ارسال بیش از ۴ هزار و ۹۰۰ اثر و محصول به دبیرخانه اجلاسیه افزود: این آثار داوری شده و در مراسم امروز، برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم در ۱۸ رشته معرفی و تجلیل خواهند شد.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه همچنین از تقدیر فرماندهان و مسئولانی که در ایجاد فضای مناسب برای اقامه نماز و احداث و تجهیز نمازخانه‌ها نقش مؤثرتری داشته‌اند خبر داد.

نادری با اشاره به گسترش اقدامات حمایتی سپاه در حوزه نماز به خارج از مراکز نظامی گفت: برخی فرماندهان و مجموعه‌ها، خدمات خود را به مساجد و نمازخانه‌های بین‌راهی نیز گسترش داده‌اند.

وی افزود: به‌عنوان نمونه، همکاران سپاه در استان اصفهان بیش از ۱۱۰ نمازخانه بین‌راهی و تعدادی از مساجد حاشیه شهرها را که با مشکلاتی از جمله کمبود امکانات و تجهیزات مواجه بودند، مورد حمایت قرار داده‌اند.

نادری توضیح داد: در این اقدامات، مواردی همچون تأمین و تعویض موکت، پرده، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و کتاب‌های ادعیه مورد توجه قرار گرفته و برای بهبود شرایط این مکان‌های عبادی اقدامات لازم انجام شده است.