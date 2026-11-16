مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: براساس آمار‌های ثبتی در ۷ ماه گذشته، میانگین سن مردان در زمان اولین ازدواج ۲۵ سال و ۴ ماه اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از ثبت ۳ هزار و ۳۱۷ واقعه ازدواج در هفت ماه گذشته در استان خبر داد.

محمدزاده افزود: میانگین سن مردان در زمان اولین ازدواج ۲۵ سال و ۴ ماه و میانگین سن زنان ۲۱ سال و ۷ ماه بوده است.

به گفته وی از مجموع ازدواج‌های ثبت‌شده، ۲ هزار و ۴۱۰ مورد در مناطق شهری و ۹۰۷ مورد در مناطق روستایی استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی همچنین از کاهش ۱.۴ درصدی ثبت طلاق در هفت ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه پارسال در استان خبر داد و گفت: در این مدت ۸۳۸ واقعه طلاق در استان ثبت شده که میانگین سن مردان در زمان ثبت طلاق ۳۵ سال و ۵ ماه و میانگین سن زنان ۳۱ سال بوده است.