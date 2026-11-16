اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با هدف حفاظت از آثار تاریخی، مبارزه با حفاری‌های غیرمجاز و توسعه گردشگری، برنامه‌های همکاری مشترک با فرماندهی انتظامی استان را در دستور کار قرار داد.

همکاری میراث فرهنگی و پلیس فارس برای حفاظت از آثار تاریخی و توسعه گردشگری

همکاری میراث فرهنگی و پلیس فارس برای حفاظت از آثار تاریخی و توسعه گردشگری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با هدف حفاظت از آثار تاریخی، مبارزه با حفاری‌های غیرمجاز و توسعه گردشگری، برنامه‌های همکاری مشترک با فرماندهی انتظامی استان را در دستور کار قرار داد.

این همکاری‌ها بر محورهایی همچون هوشمندسازی پایش آثار تاریخی، تولید محتوای آموزشی برای مقابله با اخبار جعلی گنج و ارتقای امنیت گردشگران تمرکز دارد.

بهزاد مریدی، مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به وجود حدود ۱۶ هزار اثر ثبت‌شده در این استان، بر ضرورت حفاظت از محوطه‌های تاریخی همچون تخت‌جمشید، شهر گور و بافت تاریخی شیراز تأکید کرد.

او افزود: با توجه به محدودیت منابع انسانی، استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای پایش مستمر و مدیریت بهتر آثار تاریخی در اولویت قرار گرفته است.

مریدی همچنین از توسعه سکوی گردشگری فارس خبر داد که در آن اطلاعات دیجیتال شامل مسیرهای دسترسی، تصاویر و مشخصات جاذبه‌های تاریخی، موزه‌ها و گردشگری روستایی در اختیار مسافران قرار می‌گیرد تا از سردرگمی گردشگران جلوگیری شود.

در بخش مقابله با تخلفات، مدیرکل میراث فرهنگی فارس بر ضرورت مبارزه با حفاری‌های غیرمجاز و مقابله با انتشار اخبار جعلی درباره «کشف گنج» در فضای مجازی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که این اخبار با هدف فریب افراد منتشر می‌شود و تولید محتوای آموزشی برای تبیین پیامدهای خطرناک و آسیب‌زای این اقدامات، از اولویت‌های اصلی است.

در ادامه این نشست، ظرفیت‌های همکاری با پلیس فارس در حوزه‌های آموزش عمومی، تولید کلیپ‌های هشداردهنده برای گردشگران و اطلاع‌رسانی درباره امنیت در اماکن تاریخی بررسی شد.

همچنین استفاده از ظرفیت کارشناسان پلیس برای آموزش کارکنان میراث فرهنگی در زمینه جرائم سایبری و کلاهبرداری‌های اینترنتی از دیگر محورهای این تعامل مشترک اعلام شد.