فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه از اجرای طرح گسترده ساماندهی انبار‌های ضایعاتی در شهر‌ها و روستا‌های این شهرستان با هدف پیشگیری از جرایم و مقابله با سرقت‌های پوششی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر حاتم وند گفت:در راستای پیشگیری از وقوع جرائم، مقابله با سرقت و ساماندهی مراکز جمع‌آوری و نگهداری ضایعات، طرح ساماندهی انبار‌های ضایعات فیروزکوه با دستور دادستان و با نظارت و پیگیری پلیس آگاهی شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح با هدف شناسایی و برخورد قانونی با مراکز غیرمجاز جمع‌آوری ضایعات و جلوگیری از فعالیت افراد سودجو که بعضاً تحت پوشش جمع‌آوری ضایعات اقدام به سرقت اموال و اموال عمومی و خصوصی شهروندان می‌کنند، اجرا می‌شود.

فرمانده انتظامی فیروزکوه از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده تردد خودرو‌ها یا افراد مشکوک که تحت عنوان جمع‌آوری ضایعات به‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند، مراتب را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

حاتم وند افزود: مشارکت و همکاری شهروندان، نقش مؤثری در شناسایی مجرمان، پیشگیری از سرقت و ارتقای امنیت عمومی دارد.