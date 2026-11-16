وضعیت آموزشی مدارس علمیه خواهران استان یزد در جریان سفر سه‌روزه مسئولان معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کشور و با حضور در مدارس دارای سطوح سه و چهار، مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئولان معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کشور در سفری سه‌روزه به استان یزد، با بازدید از مدارس علمیه در شهر‌های یزد، اردکان، مهریز و میبد، روند فعالیت‌های آموزشی، ظرفیت‌های علمی و مسائل آموزشی این مدارس را بررسی کردند.

در این بازدیدها، مسئولان کشوری با حضور در کلاس‌های درس، بررسی مستندات آموزشی و گفت‌و‌گو با مدیران، استادان و طلاب، از نزدیک در جریان کیفیت اجرای برنامه‌های درسی و فرایند‌های آموزشی مدارس قرار گرفتند.

برگزاری نشست با مسئولان مدیریت حوزه علمیه خواهران استان و اعضای هیئت علمی مدارس نیز از دیگر برنامه‌های این سفر بود که طی آن، موضوعاتی همچون ارتقای کیفیت آموزش، تقویت نظارت بر فرایند تدریس، توانمندسازی استادان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی مدارس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان این برنامه، مسئولان معاونت آموزش کشور گزارشی از مشاهدات و نتایج ارزیابی‌های میدانی ارائه کردند و ابعاد مختلف وضعیت آموزشی، ظرفیت‌ها و مسائل مدارس علمیه خواهران استان یزد را تشریح کردند.