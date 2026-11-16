به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، داده‌های ماهواره‌ای هواشناسی نشان می‌دهد که امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، برخی نواحی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، خراسان شمالی، شمال استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان ابرناکی، بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف مورد انتظار است.

در این زمینه برای گیلان، مازندران، شمال اردبیل و آذربایجان شرقی هشدار نارنجی صادر شده و از هموطنان خواسته شده در این مناطق از اتراق و تردد در بستر و حریم رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

امروز خلیج فارس و از بعد از ظهر امروز تا سه شنبه دریای خزر مواج و متلاطم خواهند بود.