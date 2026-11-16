سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: بازدید‌های مستمر از طرح‌ها و اماکن، شناسایی نواقص محیطی و پیگیری مؤثر برای رفع آنها از اولویت‌های برنامه مقابله با پشه آئدس است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا با تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه برای کنترل پشه آئدس، گفت: با توجه به شرایط آب‌وهوایی، افزایش فعالیت پشه آئدس و پیش‌بینی بارندگی‌های پیش‌رو، شناسایی و رفع کانون‌های مستعد تکثیر پشه، تشدید نظارت‌های میدانی و مشارکت همه متولیان و شهروندان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

او در جلسه بررسی و هماهنگی برنامه‌های مقابله با پشه آئدس که با حضور مسئولان واحد‌های بهداشت محیط حرفه‌ای و مبارزه با بیماری‌ها برگزار شد، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین‌بخشی و پیگیری مستمر اقدامات کنترلی تأکید کرد.

دکتر رضانیا با اشاره به اهمیت شناسایی نقاط کانونی و مستعد تجمع آب، خاطرنشان کرد: بازدید‌های مستمر از طرح‌ها و اماکن، شناسایی نواقص محیطی و پیگیری مؤثر برای رفع آنها از اولویت‌های برنامه مقابله با آئدس است.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: در این مرحله، هرگونه تأخیر در بهسازی محیط می‌تواند زمینه تداوم چرخه تکثیر این ناقل را فراهم کند.

دکتر رضانیا با تأکید بر اجرای عملیات مه‌پاشی در کانون‌های شناسایی‌شده و محدوده مناطقی که بر اساس ارزیابی کارشناسی نیازمند مداخله هستند، خبر داد و افزود: کاهش جمعیت پشه‌های بالغ با اقدامات هدفمند، مستلزم آماده‌به‌کار تجهیزات و امکانات است و تعمیر و راه‌اندازی دستگاه‌های مه‌پاش معیوب نیز باید با جدیت پیگیری شود.

دکتر رضانیا با تأکید بر لزوم برخورد قانونی با افرادی که ضوابط بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، تصریح کرد: نواقص بهداشتی در طرح ها، اماکن و صنوف باید در چارچوب ضوابط پیگیری و برای رفع آنها اقدام شود و با بی توجهی به اخطار‌ها و استمرار تخلف، پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

او با تشریح حدود مسئولیت‌های مرکز بهداشت و متولیان اماکن، گفت: وظیفه مرکز بهداشت، نظارت بر وضعیت بهداشتی، شناسایی و اعلام نواقص، ارائه آموزش‌های لازم و پیگیری شکایات بهداشتی است و رفع مشکلات محیطی، تعمیر تأسیسات معیوب و بهسازی محوطه منازل، ساختمان‌ها و طرح‌ها بر عهده مالکان و متولیان اماکن است.

دکتر رضانیا افزود: انجام بازدید و عملیات کنترلی از سوی مرکز بهداشت برای مهار آئدس کافی نیست و تا زمانی که منابع تجمع آب و زیستگاه‌های لارو در محیط‌های خصوصی و عمومی برطرف نشوند، چرخه تکثیر پشه ادامه خواهد داشت و مسئولیت‌پذیری مالکان، مدیران طرح ها، صنوف و شهروندان در بهسازی محیط، بخش جدایی‌ناپذیر برنامه کنترل این ناقل است.

سرپرست مرکز بهداشت کیش از ساکنان خواست با حذف آب‌های راکد، پوشاندن مخازن ذخیره آب و رسیدگی مستمر به محیط اطراف محل سکونت و فعالیت خود، در پیشگیری از تکثیر پشه آئدس مشارکت کنند و با مشاهده نواقص و موارد بهداشتی، شکایات خود را در سامانه ۱۹۰ ثبت و پیگیری کنند.