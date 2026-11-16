به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرهاد جبارپور افزود: در این نمایشگاه بیش از ۳۰۰ جلد کتاب و اثر از ۲۰۰ نویسنده به مدت ۷ روز به مناسبت هفته کتاب به نمایش درآمده است. بیشتراین کتاب‌ها درحوزه شعر و ادبیات مراغه شناسی، معرفی تاریخ و فرهنگ این شهرستان است.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، معرفی نویسندگان معاصر و آثار آنها دانست و ادامه داد: مراغه از دیرباز مهد فرهنگ و تمدن بوده و تلاش هنرمندان در حوزه کتاب قابل تجلیل است.

رئیس کتابخانه‌های عمومی مراغه نیز گفت: نوشتن کتاب در مراغه قدمت چند صد ساله دارد و نخستین کتاب‌ها در این شهر در زمان ایلخانان و در دوره رونق رصدخانه مراغه نویشته شده است.

پری اسدی افزود: یکی از قدیمی‌ترین کتاب‌های نوشته شده در مراغه، متعلق شاگرد خواجه نصیر الدین طوسی و در زمینه پزشکی است.

وی خاطر نشان کرد: نویسنده گان مراغه پس از تبریز در چاپ و نشر کتاب در رتبه دوم استان قرار دارند.

این نمایشگاه تا ۳۰ آبان در تالار عبدالقادر مراغه‌ای برای بازدید علاقه مندان دایر خواهد بود.