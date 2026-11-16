به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ براساس داده‌های ۳۰ ایستگاه فعال سنجش کیفیت هوا، میانگین شاخص کیفیت هوای اصفهان دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ به عدد ۱۷۷ AQI رسید که نشان می‌دهد وضعیت کیفیت هوای اصفهان از دیروز آلوده‌تر است.

براین اساس شاخص کیفی هوا در سپاهان شهر با ۱۷۴، ایستگاه‌های ۲۵ آبان با ۱۶۱، استانداری اصفهان با ۱۵۴، انقلاب ۱۶۸، بهارستان غربی ۱۶۴، خرازی ۱۵۵، دانشگاه صنعتی ۱۶۹، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۵۲، ولدان و رودکی ۱۵۷، رهنان ۱۶۰، فرشادی ۱۶۱، فیض ۱۵۸، کاوه ۱۵۸ و کردآباد ۱۷۲ AQI در وضعیت قرمز آلودگی است.

این درحالیست که شاخص کیفی هوا در ایستگاه شهرستان نجف آباد با ۵۰ و بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۱۸AQI در وضعیت پاک است و در ایستگاه‌های پارک زمزم اصفهان و محور شرق منطقه قهاب با ۱۲۰، زینبیه با ۱۴۷، قهجاورستان با ۱۴۶ همچنین چهار راه کاشانی شهر کاشان با ۱۳۶ و علوم پزشکی کاشان با ۱۳۲، میرزاطاهر با ۱۲۶ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و به رنگ نارنجی است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های کاشان واقع در میدان ولیعصر با ۱۵۳ شاهین شهر با ۱۶۲ و شهرک منتظری محمودآباد در این شهر با ۱۶۲ AQI در وضعیت قرمز آلودگی است.

آلودگی امروز هوای اصفهان بیانگر آن است که گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی لازم است در خانه بمانند و از تردد غیرضروری خودداری کنند.

طبق هشدار نارنجی هواشناسی استان اصفهان، پایداری و سکون جو تا پیش از ظهر امروز دوشنبه ادامه خواهد داشت و زمینه افزایش غلظت آلاینده‌های جوی را فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در صورت کنترل نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک، شاخص کیفیت هوا می‌تواند به محدوده بسیار ناسالم نیز برسد.

شاخص کیفیت هوا از صفر تا ۵۰ در وضعیت پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل‌قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک طبقه‌بندی می‌شود.